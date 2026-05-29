ビール類酒税一本化まで4か月あまり。これを見据えて10年前から着々と計画を進めてきたキリンビールは下期、過去最大のマーケティング投資で新局面を迎え撃つ。5月27日の発表会で方針を明らかにした。「16年12月に（酒税一本化を含む）税制改正大綱が発表されて以来、ビールの魅力化へ商品開発やブランド育成を継続。今の環境変化を想定して、先々のさまざまな計画を立てながらこの10年間進めてきた」。執行役員マーケティング