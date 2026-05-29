◆昼から優雅に乾杯！銀座でスパークリングワイン飲み放題付きのランチが楽しめるお店3選画像：鉄板焼きリストランテポルトファーロ（銀座）ちょっぴり贅沢な気分を味わうなら、ゆったり銀座で昼飲みを楽しんでみては？今回は、洗練された空間で昼飲みが楽しめるおすすめプランをご紹介。和光時計台を望む特別感たっぷりのレストランから、上質な料理とともにくつろげるダイニングまで、銀座ならではの人気店を厳選。休日のラン