◆横浜のテラス席で昼飲み！クラフトビールやスパークリングワインほか、飲み放題付きのランチが楽しめるお店3選画像：CHUTNEYAsianEthnicKitchen（横浜）開放感あふれる横浜のテラス席で楽しむ昼飲みは、大人の休日にぴったりの過ごし方。今回は、横浜エリアを中心に、料理もドリンクも充実した昼飲みにおすすめのお店をご紹介。休日のおでかけや友人とのランチ会に、海を感じながらゆったりとグラスを傾ける、横浜ならではの特別