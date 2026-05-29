◆東京｜憧れホテルのおしゃれなメッセージ付きデザート5選。ランチ＆ディナーで想いを表現して伝えよう画像：モダン地中海料理Sefino／JWマリオット・ホテル東京東京都内の高級ホテル内にあるレストランで記念日を過ごすなら、デザートにメッセージをのせて忘れられない体験を演出してみては？どのレストランでも、定型文ではなく好きな文字を入れられるというのが嬉しい。一度は訪れてみたい名店での食事が、より思い出深いも