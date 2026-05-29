フランスに拠点を置くAI企業のMistral AIが自社製チャットAI「Le Chat」を「Vibe」にリブランドしました。Vibeにはコード生成機能や仕事に役立つ情報収集機能、Gmailなどと連携して情報をまとめる機能などが統合されています。また、Visual Studio Codeの画面内でVibeを使用可能にする拡張機能も公開されています。Mistral Vibe (formerly Le Chat) - AI chat and coding agenthttps://mistral.ai/products/vibe/Vibe gets to work