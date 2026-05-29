◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第２日（２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）ツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が９ホール終了後、棄権した。自身２戦前のワールドレディスサロンパスカップ、前戦のＳｋｙＲＫＢレディスはいずれも最終日にスコアを大きく延ばし、それぞれ２位、４位と好調だったが、今大会は第１日に２バーディー、７ボギーの７７で９９位と出遅