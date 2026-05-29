俳優の杉浦太陽が28日、自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの日々の成長について報告した。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんが誕生し、3男2女を育てている杉浦。子どもたちとの親子ショットや、妻でタレントの辻希美がYouTubeチャンネルで公開したルームツアーの様子などが話題になっていた。この日は「おてんば姫」というタイトルでブログを更新。