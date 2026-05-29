石原宏高環境大臣は29日の記者会見で、クマ被害が各地で相次いでいることから、文部科学省と連携して子ども向けのクマ被害防止動画を作成したことを明らかにした。【映像】石原大臣が紹介したクマ対策動画（実際の様子）石原大臣は「登下校時を含めた子どもたちの安全を守るために、動画を作成した」とし、「主なポイントは3つで、事前にクマがよく出る場所を確認しておくこと。2つ目は、みんなで賑やかに通学し、クマに気づい