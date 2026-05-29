日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２９日、生成ＡＩを使用した声などの無断利用に対する法的責任を議論する検討会が２８日に法務省で開かれたことを報じた。番組では同検討会が生成ＡＩの普及により肖像、声など無断利用が深刻化しているといった指摘を受け設置され、権利侵害で法的責任が問えるケースを整理することを目的としていることを紹介した。また検討会には「新世紀エヴ