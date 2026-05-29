日本航空（JAL）の客室乗務員が社内規定を超える飲酒をし、出発便に遅れが出た問題で、金子恭之国土交通大臣は29日の記者会見で「大変遺憾」と怒りを示した。【映像】会見で頭を下げるJAL客室本部長ら（実際の様子）記者が「日本航空のチーフ客室乗務員からアルコールが検出され、乗務予定だった航空便の出発が約40分遅れる事案があった。前日夜に同僚と社内規定に違反する形で飲酒をしていた。日航では近年、機長らの飲酒の隠