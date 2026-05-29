あるメンバーが車内でキムチ牛丼を食べた。その匂いがキツかった。一見すれば、メンバー同士のささいなトークに聞こえるかもしれない。だが、それが韓国人メンバー不在の場で、日本人メンバーたちによって語られたとき、受け止め方は大きく変わる。【写真】&TEAM・K、“韓国のお母さん”とツーショットHYBE傘下YX LABELS所属のボーイズグループ&TEAMのラジオコンテンツ『&TEAMの「ごエンがあって、しゃべらせてもらっ