現在兵役中のNCT・ドヨンが、心温まる善行を実践した。韓国生命尊重希望財団は、ドヨンが韓国軍兵士の自殺危機支援および、自殺で家族を失った子ども・青少年のために1億ウォン（約1000万円）を指定寄付したと発表した。【注目】ドヨンの温かな善行ドヨンが“生命大使”として参加している「天命守護プロジェクト」は、2026年までに自殺者数を1000人減らすことを目標とした、国家規模の自殺予防実践プロジェクトだ。（記事提供＝OS