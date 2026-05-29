女優のクララが相変わらずの美女ぶりを見せつけた。クララは5月26日に自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】爆裂ボリュームのクララ公開された写真の彼女は、情熱的な赤いタイトドレスや、胸元が大胆に開いたネイビーのレースドレスに身を包み、イベント会場と思われる場所で華やかなオーラを放っている。特に注目を集めたのは、彼女の代名詞とも言える驚異的なプロポーションだ。体にぴったりとフィット