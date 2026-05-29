俳優のキム・スヒョンが主演を務めるドラマ『ノックオフ』（原題）の公開日程が、依然として確定していない状況だ。“未成年交際”疑惑の影響で公開が延期された同作だが、キム・スヒョンに対する疑惑が事実上払拭されたなか、今後公開されるのかに再び注目が集まっている。【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際5月28日、Disney+側は『ノックオフ』の公開について、「現時点で変更された事項はない」と明らかにした