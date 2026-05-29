元SISTARの歌手ソユが、昨年浮上した機内での泥酔騒動について改めて言及した。5月28日、YouTubeチャンネル「口を開けば」にて「整形、家賃、熱愛説、男友達、泥酔女など…すべて解明します | EP.17 ソユ | トゥルーマンショー」と題された動画が公開された。ソユはこの動画に出演し、騒動当時の状況について詳しく語った。【写真】どこまで見せるの？ソユ、深V字ルック（写真提供＝OSEN）ソユ彼女はまず、SNSに投稿した直後に撮影