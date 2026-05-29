ローソンとローソンストア100は28日、新業態のミニスーパー「Lミニマート」の1号店を東京･小平にオープンした。生鮮品や冷凍食品など、増加する単身世帯や共働き世帯に向けた商品を充実させた実験店舗だ。6月中に関東圏で2店舗を追加で出店するほか、27年2月までに6店舗まで広げることを計画する。首都圏への人口集中が強まる中、世帯の小規模化は進展している。また、子育て世帯では共働きが主流となっており、日常の買い物におい