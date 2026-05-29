【モデルプレス＝2026/05/29】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが27日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】32歳元NHKアナ「美人姉妹」そっくり過ぎる妹と密着◆中川安奈アナ、妹との顔出し2ショットを公開中川は、「少し前の妹とのランチ」と綴り、写真を投稿。「最近『姉妹の姉は面長率が高い』という投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのか」