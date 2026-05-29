読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。就職活動が本格化するなか、大手企業の選考を順調に突破していた友人。周囲が不安を抱えながら必死に活動する一方で、彼は自信満々な態度で就活の成功をアピールしていました。しかし、その裏で行っていた“ある行動”が、取り返しのつかない結果を招いてしまうのです……。順調な就活を自慢する友人大学3年生になり、周囲は就職活動一色になっていました。私も毎日のように面接