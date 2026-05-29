動画配信サービス「Prime Video」で6月より、TBSの名作・人気ドラマ100作品が順次配信される。【画像】映画『国宝』などPrime Videoで6月に配信される主な作品社会現象を巻き起こした『VIVANT』や『逃げるは恥だが役に立つ』をはじめ、『グランメゾン東京』『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』など、TBSを代表するヒットドラマが勢ぞろいする。『VIVANT』は、堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司ら豪華キャスト