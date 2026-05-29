『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月29日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「入れ歯は資源です！」「年間50億円分捨てられています」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「意外かもしれませんが、入れ歯は資源です！」と投稿。不要になった入れ歯の回収BOXの画像を添えて「拠点回収という方法で手間ですが、年間50億円分捨てられ