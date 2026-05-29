ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日、訪問先のスウェーデンでウルフ・クリステション首相と会談し、スウェーデン製戦闘機グリペン３６機を調達することで合意したと発表した。ウクライナがグリペンの新型機２０機を購入し、スウェーデンは旧型機１６機を供与する。旧型機の供与は２０２７年の予定で、新型機の納入は３０年頃になる見通し。ウクライナは、欧州連合（ＥＵ）から受ける融資９００億ユーロ（