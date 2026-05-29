5月の東京23区の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が、前の年の同じ月より速報値で1.3%上昇しました。4か月連続で2%を下回りました。東京23区の消費者物価指数は5月中旬時点で、変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が112.0となり、去年の同じ月と比べて1.3%上昇しました。▼コーヒー豆が46.0%、▼チョコレートが28.6%、▼豚肉が8.4%など、食料の上昇が大きく寄与しました。一方、▼コメ類は-1.1%となり、およそ4年ぶりにマイ