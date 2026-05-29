長江デルタ地域の1〜4月の輸出額が3兆8300億元（約90兆円）に達し、全国の輸出総額の41％を占め、同期の過去最高を更新した。新記録達成の背後には新しい製品、新しい市場、新しいモデルによる系統的なバックアップがある。「新三種の神器」がけん引、AI演算能力が成長極に長江デルタはかつて衣類、家電、家具の「旧三種の神器」に関わる産業が大いに発展したが、今では電気自動車、リチウム電池、太陽電池の「新三種の神器」が最