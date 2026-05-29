フィリップ モリス ジャパンが、20歳以上の喫煙者を対象とした参加型ブランドキャンペーン「IQOS Together X」の2026年度キャンペーンを発表しました。今年は「心ふるえる発見」がテーマ。スペインでの特別体験や総計20万点の賞品、新機能のAR体験などが展開されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■紙巻きたばこに代わる製品として加熱式たばこへの理解深める参加型キャンペーン今年のコンセプトは「