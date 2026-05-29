電気を届ける仕事についての理解を深め、たくさんの人に興味を持ってもらおうと、中部電力パワーグリッドは三重県津市の南が丘中学校の2年生3人を対象に職業体験を行いました。生徒たちは、まず作業員から各家庭に電気を送る仕組みや、停電や自然災害時の復旧対応などの説明を受けました。作業服に着替えた生徒たちは、スリーブと呼ばれる専用の工具を使って切れた電線をつなぐ作業に挑戦。銅線の硬さに驚きながらもペンチでねじっ