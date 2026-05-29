歌手の氷川きよしさんは5月28日、自身のInstagramを更新。幸せいっぱいのプライベートショットを公開しました。【写真】氷川きよし、愛犬に埋もれる幸せショット「埋もれてみたい」氷川さんは犬の絵文字を添えて、2枚の写真を投稿。床に寝転ぶ氷川さんの周りには、茶色や黒など5匹の愛犬たちが集まり、顔をなめたり体に乗ったりと甘える姿が収められています。まるで愛犬たちに“埋もれている”ような、癒やしあふれる光景です。フ