商店街の魅力を子育て世代に伝えようと、三重県松阪市では、商店街を親子がベビーカーで巡る「おさんぽツアー」が、今月22日に開かれました。松阪駅の西側に広がる松阪市中心商店街。この日、ここで開かれたのは・・・親子がベビーカーで商店街を巡るツアーです。「子どもを連れて商店街を歩いたことがない」といった子育て世代の声を受け、松阪市の市民団体「子育て応援プロジェクト☆パイン」が、商店街を親子で歩き、魅力を体感