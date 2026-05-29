超高回転の「480馬力」×6速MT仕様も設定！1994年に登場し、1999年まで生産されたフェラーリF355といえば、流麗で美しいスタイリングと甲高いV8サウンドで、今なお熱狂的なファンを持つ歴史的な名車です。そんなF355を現代の技術で蘇らせたのが、イギリスのエヴォリュート・アウトモビリ（以下、エヴォリュート）です。同社は2026年2月24日、2024年7月に世界初公開して大きな反響を呼んだ最新レストモッド「355 byエヴォリュー