28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、阪神・木下里都について言及した。木下は同日の日本ハム戦でプロ初先発し、4回・90球を投げ、3失点で敗戦投手になった。館山氏は「先発投手として可能性が非常にあるなと思いましたね」と評価し、「初回から150キロ後半もありました」と続けた。「ただ、その中でインコースにもう少し投げきれれば、もっともっと他のボールが活ききてくるん