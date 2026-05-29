昨夜、山形市のスーパーで缶チューハイ１本を盗んだとして、山形市に住む７２歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市荒楯町二丁目に住む無職の男（７２）です。 警察によりますと、男はきのう午後８時１０分ごろ、山形市にあるスーパーマーケットで、缶チューハイ１本（販売価格１７３円）を盗んだ疑いが持たれています。 通報を受けて店に駆けつ