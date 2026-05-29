ロックバンド-真天地開闢集団-ジグザグが28日、公式サイトおよびSNSで10周年以降の活動に関する声明を発表した。同日発表した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』をもって、まとまったライブ活動に一区切りを設けることを明らかにした。【画像】-真天地開闢集団-ジグザグからの報告全文バンドは声明で、本格始動10周年の集大成となる東阪アリーナ公演の開催を発表したことに触れ、「応援してくださる皆様のおかげで、東