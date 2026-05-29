2021年12月に「モーニング娘。」を卒業した佐藤優樹が28日、公式サイトを通じ、過敏性腸症候群が再発したことを報告。31日に予定されていた公演を欠席すると発表した。佐藤は24日にも大阪で予定されていた「M-line Special 2026 〜LOVELY〜」公演を体調不良により欠席。ファンから心配する声が集まっていた。この日、公式サイトを通じ「佐藤優樹ですが、先週末より腹痛の症状があり、改めて病院で診断を行ったところ、以前に