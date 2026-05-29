はとバスは6月5日から、東京・銀座の店舗「UNIQLO TOKYO」とコラボレーションを実施。同店とユニクロ 銀座店「UTme！」の2店舗限定で、はとバスや同社公式キャラクター「しゃぽぽ」デザインのTシャツとトートバッグを販売する。【画像でみる5ツアー】1万円以内、お気軽はとバスツアー（詳細）オリジナルグッズを作成・注文することができるサービス「UTme！」に、はとバスデザインが登場する。はとバスや「しゃぽぽ」デザイン