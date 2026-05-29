◇ナ・リーグカブス7−2パイレーツ（2026年5月28日ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。4打数2安打2打点の活躍でチームを連勝に導いた。2回の第1打席は相手先発で昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた剛腕・スキーンズに対し、フルカウントからスイーパーにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。それでも4回2死一、二塁の第2打席