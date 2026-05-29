気象庁によると、台風6号は29日午前9時現在フィリピンの東海上にあり、中心気圧は998hPA、時速15kmで北北西に進んでいる。6月1日午前9時には中心気圧960 hPA、最大瞬間風速55m/秒まで発達する予報だ。週明け1日月曜日に、強い勢力で沖縄に接近する可能性がある。その後台風6号は、来週水曜日から木曜日にかけて本州の南岸を通過するとの予報もあり、関東地方でも3日水曜日前後には大雨が降る可能性がある。