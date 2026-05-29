香港に遠征し、24日のチャンピオンズ＆チャターCで3着だったディープモンスター（牡8＝池江、父ディープインパクト）が28日午後4時58分、関西空港着のフライトで帰国した。JRAが発表。その後、輸入検疫のため同7時18分に兵庫県三木市の三木ホースランドパークに入厩した。