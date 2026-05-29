栃木県上三川町の強盗殺人事件で、海外逃亡した男を公開手配する方針です。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが殺害されたものです。警察はこれまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。また、事件後、中国に出国しその後、東南アジアに逃亡した可能性がある40代の男についても事件を主導したとみて逮