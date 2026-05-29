◆米大リーグパイレーツ２―７カブス（２８日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のパイレーツ戦に「６番・右翼」で先発出場。昨年のサイ・ヤング賞右腕スキーンズから４回に先制タイムリーを放つなど５打数２安打２打点の活躍で勝利に貢献した。４回２死一、二塁。第１打席、空振り三振に仕留められたスキーンズのスイーパーをたたいた。内角高めの投球を左前にしぶと