大阪市住吉区で、市の中止命令に違反してハトやカラスへのエサやりを続けた人物が、動物愛護法違反の容疑で書類送検された。大阪市が4月30日に明らかにしたもので、エサやり行為による同容疑での書類送検は全国で初めての事例とみられる。その後、5月19日には静岡市でも、同様の事例でエサやり行為を続けた人物が書類送検されている。 これらの報道を受け、SNSなどでは「本当に鳩被害はつらいから、こういうの止めてほしい」「善