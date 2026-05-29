失業保険の受給期間は延長できる！？受給期間延長の条件とは 失業保険の受給期間を延長する 最長3年間延長できる 定年退職後に何らかの事情で再就職活動ができない場合は失業保険の受給期間を延長できます。延長できるのは3年間で、労務不能になった翌日から30日以降、受給期間内であればいつでも申請することができます。受給期間を延長する場合は受給期間延長申請書を最寄りのハローワークの窓口に提出するか