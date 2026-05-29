動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動⑨足首 身体の部分分けと基本運動⑨足首 歩く動きでも重要になる足首の基本動作 足首の基本運動には、「背屈と底屈」「外がえしと内がえし」「外旋と内旋」という６つがあります。背屈は足首を曲げる動きで、底屈は足首を伸ばす動きです。外がえしは足裏を外方に向ける動きで、内がえしは足裏を内方に向ける動きです。この外がえしと内がえしは歩