気になる包茎と、性器の洗い方 「ホウケイ」や「カセイ」など、言葉だけは聞いたことがある人もいるかもしれません。 性器の先(亀頭)が皮(包皮)でおおわれている状態を「包茎」といいます。包茎は「仮性包茎」「真性包茎」「カントン包茎」という3種類に大きく分けられ、思春期まではほとんどの人が包茎です。 多くの日本人は、欧米など外国の人々とは違う性器についての認識をもっています。日本で「仮性包茎」と呼ばれる状