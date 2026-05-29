「普通の人が経験しなくてもよいことをした」2019年9月、山梨県のキャンプ場で行方不明になった小学1年生・小倉美咲ちゃん（当時7歳）の母親、とも子さんは、この6年間をそう振り返る。突然娘がいなくなり、警察が顔写真を公開する前から、SNSでは美咲ちゃんの顔が拡散され、「母親が殺した」「人身売買」といったデマが飛び交った。殺害予告、押しかけてくる不審者、霊能力者からの接触、捜索ボランティア内の摩擦、そして突きつ