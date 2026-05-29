各社の推計によると、世界の石油在庫は７６億バレル付近まで減少している。タンク底油やパイプライン充填油、製油所の常備在庫、海上輸送中在庫などを除くと、実際に追加供給可能な在庫は７０億バレルを上回る部分とみられており、７０億バレルを下回るとエネルギーシステムの崩壊リスクが高まるという。米オクラホマ州クッシングの「タンクボトム」と意味合いは近い。ホルムズ海峡が解放されず、あと６億バレル（７６億バ