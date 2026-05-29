NZ中銀総裁補50bpの利上げ含め、あらゆる選択肢を検討 NZ中銀のシルク総裁補は50bpの利上げを含む、あらゆる選択肢を検討すると語った。シルク氏は5月会合では金利据え置きを主張していた。 中期的なインフレ圧力が現れる兆候は今のところ見られないが、現れた場合は積極的に対応する用意がある。50bpという積極的な利上げを含め、あらゆる選択肢が検討対象になる。現在、非常に不確実な環境にあり、その不確実性がすぐに