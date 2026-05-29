NZ中銀総裁政策金利は「より早く・より大きく」引き上げられる可能性 NZ中銀のブレマン総裁は政策金利は「より早く・より大きく」引き上げられる可能性があると語った。 総合的に見て政策金利はこれまで示唆されていたよりも早く、より大きく引き上げられる可能性が高い。コスト上昇への期待はインフレを高止まりさせる可能性があるが、需要低迷と失業率上昇が時間の経過とともにインフレ圧力を緩和すると予想する。