NZドル円4カ月ぶり高値政策金利「より早く・より大きく」引き上げ示唆 NZ中銀総裁のタカ派発言を受けNZドルが上昇。対円で94.85円付近まで上昇、およそ4カ月ぶり高値をつけている。対ドルでは0.3%上昇し、今月13日以来の高値。 ブレマンNZ中銀総裁は「総合的に見て政策金利はこれまで示唆されていたよりも早く、より大きく引き上げられる可能性が高い」と語った。また、5月会合で据え置きを主張したシルク総裁補も「50bp利