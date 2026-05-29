警視庁は29日、乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで、バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を送検した。認否を明らかにしていない。佐藤容疑者は28日に逮捕され、日本バレーボール協会が同日付で代表登録を抹消した。送検容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。協会によると、日本代表は東京都北区で合宿中だった。27日の自由時間にチームメートと訪れたパチンコ店で