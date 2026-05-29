自民党加藤勝信 衆院議員「『この国会で成立を目指す』と。それがしっかりできるように努力をしていく」衆議院の議員定数削減をめぐり、自民党と日本維新の会の実務者がけさ会談し、定数の1割を目標に削減する法案を「いまの国会に提出し、成立を目指す」ことを改めて確認しました。比例代表のみを削減するかなど、具体的な方法については、今後、両党で議論を進めていくことにしています。