トヨタ自動車「レクサス」の次世代EVのコンセプトモデル「LF―ZC」＝2023年10月、東京都江東区の東京ビッグサイトトヨタ自動車が、次世代電気自動車（EV）の開発を中止することが29日、分かった。対象は2027年半ばの生産開始を見込んでいた高級ブランド「レクサス」のモデル。世界的なEV市場の減速を考慮したとみられる。関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげる。開発を中止するのは、「レクサス」のEV「LF―